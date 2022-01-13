TRT 1'in günlük aile dizisi Seksenler, her bölümüyle ilgi uyandırmaya devam ediyor. Seksenler yeni oyuncularıyla da diziye ayrı bir heyecan katıyor. Diziye yeni dahil olan Seksenler Nebahat'ta dizinin olay örgüsüne ayrı bir yön getiriyor.

Seksenler dizisi Nebahat kimdir?

Sevilen dizi Seksenler Nebahat Kimdir? Kasap Bahtiyar'ın Eşi yıllardır hepimizin aşina olduğu ve severek izlenmeye devam edilen Seksenler dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Mahallenin kasabı olan Bahtiyar karakterindeki Faruk Sofuoğlu’nun dizideki yeri şimdi daha da canlanacak. Çünkü mahalle kasabı Bahtiyar’a bir eş geliyor. Nebahat karakteri ile Seksenler dizisine katılan oyuncunun gerçek adı Özlem Özkan Kaya. Özlem Özkan Kaya Seksenler dizisinde Bahtiyar’ın eşi Nebahat karakteri olarak diziye dahil oldu. Bundan sonra Nebahat karakterini daha sık izleyeceğiz. Diziye ayrı bir soluk getiren başarılı oyuncu hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Özlem Özkan Kaya kimdir?

Özlem Özkan Kaya Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna Nebahat karakteri ile katılan oyuncudur. Seksenler dizisinde mahallede kasaplık yapan Bahtiyar’ın eşi Nebahat rolü ile diziye katılan Özlem Özkan Kaya daha önce çok fazla dizilerde izlemediğimiz bir oyuncu. Tiyatro kökenli olan Özlem Özkan Kaya Murtaza Ağa, Düşmanla sevişenler, İbiş’in rüyası, Kadın sığınağı gibi tiyatrolarda sahne almış ülkemizin birçok tiyatrosunda izleyici karşısına çıkmış bir devlet tiyatrocusudur. Hacettepe Üniversitesi’nde İngilizce iktisat bölümünü okuyan Özlem Özkan Kaya daha sonra tiyatro sahnelerinde kendisini bulmuş ve uzun süre görev yapmıştır. Seksenler dizisine Nebahat karakteri olarak dahil olmuştur.

Özlem Özkan Kaya Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği, kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Zeynep Demirel ve Çiğdem Tunç gibi isimlerin yer aldığı diziye Özlem Özkan Kaya dahil oldu. Oyuncu dizide kasap Bahtiyar’ın (Faruk Sofuoğlu) eşi Nebahat karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.