Seksenler dizisi haftaiçi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yeni oyuncularla oyuncu kadrosunu kuvvetlendiren dizide yeni isimler merakla araştırılıyor.

Seksenler Dilara kim, Seksenler Alper'in eşi kimdir?

Alper'in eşi olarak dizideki yerini alan Özlem Leman Davran, Butik Ali ve eşi Alper'in açacağı yeni kırtasiye için büyük heyecanla çalışmaktadır. Kırtasiyenin açılışı sonrası Seksenler Dilara'yı daha çok ekranlarda göreceğiz.

Özlem Leman Davran (Seksenler) kimdir?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Leman Davran ‘ın boyu 1.81 cm’dir. Günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır. Ayrıca daha önce 2014 yılında Kırmızı isimli bir sinema filminde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları isimli dizide ise Seçil karakterine can vermiştir.