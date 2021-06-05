Sedat Peker'in telefon görüşmesini paylaştığı Serdar Ekşi kimdir?

Ülke gündemine dair dikkat çeken youtube videoları ve sosyal medya paylaşımları yapan Sedat Peker, son olarak Serdar Ekşi ile telefon görüşmesini paylaştı.

Türkiye gündeminde uzunca bir süredir yer alan Sedat Peker, youtube'dan Serdar Ekşi ile olan görüşmesine dair yeni bir video yayınladı. Vatandaşlar Serdar Ekşi ile ilgili detayları merak ediyor.

Sedat Peker'in Telefon Görüşmesi Yaptığı Serdar Ekşi Kimdir?

Medyada yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşi, LazOil Enerji şirketinin sahibi olarak gözüküyor. Serdar Ekşi aslen Rizeli olan bir iş adamıdır.