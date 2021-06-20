Sedat Peker 10. videoda bahsettiği Jimmy Laing kimdir? Kitabın adı nedir?

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ülkede gündem haline gelen Sedat Peker beklenen 10. videosunu da yayınladı. Diğer videolara nazaran daha kısa olan Sedat Peker youtube videosunda bahsi geçen Jimmy Laing ve kitabı vatandaşların ilgisini çekti. Peki Jimmy Laing kimdir, kitabının adı nedir?

Sedat Peker videoyu kendisi hakkında "yakalandı, paylaşımları başkaları yapıyor" iddiaları üzerine oluşan karışıklığı gidermek için çektiğini söyledi.

Sedat Peker videoda Jimmy Laing'den kısaca şöyle bahsediyor. ''10 sene oldu kitabı okuyalı. Jimmy Laing'in Sistemde 50 Yıl adlı kitap. Semtinde işlediği küçük bir suçtan dolayı hapse giren birisini anlatıyor. Bu adam sonrasında İskoçya'da üniversitelerde konferans veriyor. ''

Peki Jimmy Laing kimdir?

Yaşamının elli yılını akıl hastanesinde geçiren Jimmy Laing'in “Sistemde 50 Yıl” isimli kitabı, halkın akıl sağlığı konusunda bilinçlendirilmesindeki katkılarından ötürü ‘Yılın Akıl Kitabı' ödülüne değer görülmüştür.

Kitapta Laing bizzat kendi yaşadığı dönemi anlatmıştır, bir biyografi kitabıdır.