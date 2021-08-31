Schalke'nin Beşiktaş'tan Can Bozdoğan ricası

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek temsilcimiz olan Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı transfer etti. Can Bozdoğan'ın transfer süreciyle ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıntıları haberimizde bulacaksınız.

Bundesliga'da küme düştükten sonra bu sezon Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Schalke, mali açıdan zorlu günler geçiriyor. Toparlanma evresinde olan ve iyi bir planlamayla Bundesliga'ya geri dönme planı yapan Maviler, Can Bozdoğan ile ilgili transfer sürecini iyi yönettiğine inanıyor.

Beşiktaş'a gitmek ona iyi gelecek

Schalke yöneticileri Can Bozdoğan cephesiyle yaptığı görüşmede oyuncuya 'hava değişikliğinin' iyi geleceği yönünde karar verdiklerini ve Beşiktaş'a transferini onayladıklarını ifade etti.

Schalke'nin spor direktörü Rouven Schröder, "Beşiktaş'a gitmesi ona iyi gelecek. Can'a İstanbul'da bu yıl için başarılar diliyoruz" diyor.

Orta sahada oynayan Can Bozdoğan, 2019 yılı Ağustos ayında U19'da takım kaptanlığı yapmıştı. Can Bozdoğan, Bundesliga'daki ilk maçına ise 2020'de Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldıkları maçla birlikte çıkmıştı.

Schalke'nin Beşiktaş'tan ricası

Schalke ile Beşiktaş arasında yürütülen transfer görüşmelerinde Alman ekibinin bir ricası da oldu. Schalke, futbolcu ile ilgili mali detayların açıklanmaması yönünde talepte bulundu. Buna karşılık iki kulüp, bu konuda uzlaştı.

Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyecek. Futbolcunun Schalke ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Futbolcuya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş ve futbolcu birliktelikten memnun kalırsa sezon sonunda oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni görüşmeler yapılacak. (AJANSSPOR)