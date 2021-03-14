Savaşımız şimdi başlıyor demişti!

Süper Lig'in ikinci devresine Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 puan kaybının ardından “Bizim için savaş şimdi başlıyor” demişti. Bu açıklamadan sonra ligde 6 maça çıkan Kara Kartal, 6 galibiyetle 18 puan topladı; 13 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da penaltılarla eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar halen 2 kupaya aday tek takım. Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 2.25 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, pek çok istatistikte de ligin en iyisi konumunda…

KARTAL HER ALANDA LİDER

En çok galibiyet alan takım: 20

En az yenilen takım: 5

İçerde en başarılı: 14 maç, 34 puan

En çok gol atan takım: 62

GEÇEN SEZONU SOLLADI

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 62 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, attığı 59 gole karşılık ağlarında 40 gol görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 puana ulaştı; 62 gol atıp 29 gol yedi.

İKİNCİ DEVREDE BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

Antalyaspor-Beşiktaş 1-1

Beşiktaş-Konyaspor 1-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-3

Beşiktaş-Denizlispor 3-0

Yeni Malatya-Beşiktaş 0-1

Beşiktaş-Gaziantep FK 2-1

Başakşehir-Beşiktaş 2-3

(SÖZCÜ SKOR)