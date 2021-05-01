Şarkılar Bizi Söyler'de Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem kaç yaşında, boyu kaç?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, her hafta konuklarının da katkılarıyla müzik ziyafeti sunuyor. Haftanın ilk gününün akşamında izlediğimiz programın bu haftaki müzisyen misafirleri belli oldu.

Şarkıcı ve aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan Ceylan Ertem'i Pazartesi akşamı "Şarkılar Bizi Söyler" programında izleyeceğiz. İşte Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında, boyu kaç gibi soruların yanıtları...

Ceylan Ertem Kimdir?

Aslen Çerkes olan bir ailenin çocuğu olan Ceylan Ertem, 1 Aralık 1980'de Adapazarı'nda doğdu. Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katıldığı 1992'den beri müzikle ilgileniyor. 1999'da İstanbul'da yaşamaya başlayan müzisyen, Akademi İstanbul'da 1 yıl eğitim almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitim alan Ertem, 2000'de Tuncay Korkmaz'la Anima'yı kurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu.

2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı.

Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi.

Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.

Ceylan Ertem Kaç Yaşında?

1 Aralık 1980'de dünyaya gelen şarkıcı Ceylan Ertem 40 yaşındadır.

Ceylan Ertem Boyu Kaç?

Ceylan Ertem'in boyu 1,64 m'dir.

Diskografi

• Animasal (2006) - Anima ile • Xenopolis (2011) - Barana ile

Solo Albümleri

• Soluk (2010) • Ütopyalar Güzeldir (2012) • Amansız Gücenik (2014) • YUH! (2015) • Yine de Amin (2017) • Seni Senin Gibiler Sevsin (2018) • Câhille Sohbeti Kestim (2020)

Single

• Kör Heves (Mabel Matiz'le düet) (2014) • Hileli (Kolektif İstanbul ile birlikte) (2018) • Gel Sevelim (2018) • Mavi Çocuklar (2018) • Adem Olan Anlar (2020) • Seyrüsefer (feat. Melike Şahin) (2020) • Orman (feat. Duygu Soylu) (2020) • Dünya Heveslisi (2020)o Datlım Gıymatlımo Yalnızlık Ölüm Boyu • Şeker Anne (Yunus Emre Ersoy ile) (2020) • Dardayım (2021) • Çaresiz (2021) • Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını (Haluk Levent ile) (2021) Konuk olduğu albümler • Zalım (Mahzuni'ye Saygı) (2017) • Aşık Oluyorum Eyvah (İlhan Şeşen: Hediyem) (2018) • Çukur Benim (Ozan Doğulu & Kubilay Aka ile birlikte) (2019) • Sitem (Altın Düetler 2) (2019) • Destina (Hikayesi Var) (2020)