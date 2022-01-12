Şansal Büyüka, gündemi değiştirecek Şenol Güneş haberini açıkladı. İşte Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden dikkat çeken satırlar...

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında Önder Karaveli takımın başına getirilmişti. Şimdi ise teknik direktörlük koltuğuna yeni bir ismin geleceği konuşulmakta. İşte, konuya ilişkin yapılan o açıklama;

Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş’a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz. (MİLLİYET)

