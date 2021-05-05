Şansal Büyüka: Beşiktaş, en kötü purosunu söndürebilir

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak ve zirvenin düğümünü çözecek Galatasaray-Beşiktaş derbisini köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

"Galatasaray ip üstünde oynayan cambaz; Beşiktaş keyifle koltuğuna kurulmuş, purosunu tüttüren tüccar gibi... Galatasaray, ipten düşebilir; Beşiktaş, en kötü purosunu söndürebilir. Galatasaray için “ya hep ya hiç”; Beşiktaş için “yanıma yaklaşmayın” maçı... Şöyle bir bakıyorum, hatta herkes gibi maçı kafamda oynuyorum:

KALECİLER: Galatasaray‘da Muslera çok iyi, ancak Beşiktaş’ın genç Ersin‘i performans olarak Muslera kadar iyi...

BEKLER: Galatasaray‘da Linnes, Şener, Sarachhi, Ömer Bayram, kim oynarsa oynasın, Beşiktaş‘ın iki beki Rosier ile N’Sakala çok daha iyi... Hem hücumda, hem savunmada çok daha etkili...

STOPERLER: Vida bir numara... Sezon başı sallandı, sonrasında süper oynuyor. Welinton idare eder. Galatasaray‘da Donk-Marcao ikilisi de öyle... Fark olursa, o farkı Vida yaratır.

ORTA SAHALAR: Beşiktaş‘ta sağ kenardaki Ghezzal‘ı tek geçerim. Mutlaka öldürücü ortaları, köşelerden toz alan şutlarını deneyecektir. Solda N’Koudou, ifade yerindeyse dirildi, çok hızlı, içeri giriyor, iyi vuruyor. Benzer özellikleri Babel de taşıyor. Markör olarak Galatasaray‘da Taylan - Gedson Fernandes, Beşiktaş‘ta Atiba-Josef de Souza... Bir taraf daha ağır basıyor diyemem.

FORVETLER: Galatasaray’da alternatif fazla... Kerem, Halil, Mustafa, Falcao... Gençlik, ustalık, hepsi bir arada... Ayrıca gole çok yakın adam Emre Akbaba... Gerek duyulursa hızıyla Onyekuru... Beşiktaş‘ta Larin kariyer rekorunu aştı, gidiyor. Ama ne olursa olsun Aboubakar aranıyor. Golcülerde sayısal fazlalığı ve çeşitliliği nedeniyle kılpayı Galatasaray...

OYUN: Beşiktaş panik yapmıyor, kolay baskı yemiyor, oyunda devamlılığı var. Galatasaray‘ın devamlılığı yok, çoğu zaman baskı yiyor, bireysel hatalar yapıyor. Beşiktaş‘ın takım oyunu, Galatasaray‘ın kişisel yaratıcılıkları var.

HOCALAR: İmparator Fatih Terim, kendi kadar akıllı, belki daha da akıllı Sergen Yalçın karşısında... Hoca hamleleri önemli... Bu maç özelinde oynadığın kadar, rakibin oynamasına izin vermediğin kozları daha da önemli...

SONUÇ: Beşiktaş kaybederse cepten yiyecek, Galatasaray kaybederse şampiyonluk gidecek.

"Doğrusu budur büyüklük budur"

Fatih Terim dedi ki, “Beşiktaş‘a kaybedersek, kenara çekilir şampiyonluğunu alkışlarız.” Beşiktaş Kulübü bildirisinde dedi ki, “Beşiktaşlı duruşumuz var, rakiplere saygılıyız. Şampiyon olursak kutlayacağımız yer bellidir.” Doğrusu budur... Yakışanı budur... Büyüklük budur... (MİLLİYET)