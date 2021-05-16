Şampiyonluğa bir katkı da motosikletli kuryeden! Ghezzal detayı...

Ghezzal'in, transferin son gününde evraklarının yetişmesini sağlayan motorlu kurye, adeta Kartal'a asist yaptı.

Göztepe maçında da penaltıdan galibiyet golünü atan Rachid Ghezzal sezon boyunca 8 gol ve 17 asist yaparken, oyun içindeki katkısıyla Kartal'ın en önemli iki hücum gücünden birisi oldu.

29 yaşındaki Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'i Kartal transferin son gününde kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ın tarihi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal'ın evraklarını yetiştiren motorlu kurye şampiyonluğun halkalarından biri haline geldi.