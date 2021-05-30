Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oluyor! Beşiktaş kaçıncı torbada?
Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak sorusu taraftarların aklındaki sorulardan... İşte detaylar...
FUTBOL 30.05.2021 - 16:26 30.05.2021 - 16:37 Kartal Bakışı
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplardan başlayacak. Kara Kartal'ın kura çekiminde yer alacağı torba Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından çıkacak takımlara göre belli olacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi 1. ve 2. torba ile 3. torbada bazı takımlar ise kesinleşti.
İşte o torbalar...
1. Torba
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Man City
B Münih
Inter
Lille
Sporting
2. Torba
R Madrid
Barcelona
Juventus
Man Utd
PSG
Liverpool
Sevilla
Dortmund
3. Torba
Porto
Ajax
Leipzig
Atalanta
Zenit
3. torbanın geri kalanı ve 4. torba ön elemelerden gelecek takımlara göre belli olacak.
BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA?
Beşiktaş 3. veya 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden gelecek sonuçlar Kartal'ın torbasını belli edecek.
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