Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oluyor! Beşiktaş kaçıncı torbada?

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplardan başlayacak. Kara Kartal'ın kura çekiminde yer alacağı torba Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından çıkacak takımlara göre belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi 1. ve 2. torba ile 3. torbada bazı takımlar ise kesinleşti.

İşte o torbalar...

1. Torba

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Man City

B Münih

Inter

Lille

Sporting

2. Torba

R Madrid

Barcelona

Juventus

Man Utd

PSG

Liverpool

Sevilla

Dortmund

3. Torba

Porto

Ajax

Leipzig

Atalanta

Zenit

3. torbanın geri kalanı ve 4. torba ön elemelerden gelecek takımlara göre belli olacak.

BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA?

Beşiktaş 3. veya 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden gelecek sonuçlar Kartal'ın torbasını belli edecek.