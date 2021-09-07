Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına gidilebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına gidilebilecek mi? Beşiktaş kulübü konu hakkında taraflarlarına bilgilendirme yaptı.

GÜNDEM 07.09.2021 - 16:58 07.09.2021 - 17:24 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına gidilebilecek mi?

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Beşiktaş Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:

Beşiktaş'ta proje transferleri sürecek

Beşiktaş'ta proje transferleri sürecek

"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."

#Beşiktaş #Uefa #şampiyonlar ligi
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