Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş-Sporting maçına olay hakem atandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Sporting ile karşılaşacağı maçı yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic'in geçtiğimiz yıl yasa dışı bir partide tutuklandığı ortaya çıktı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 19 Ekim Salı günü Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlayacak.

19.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.

FUHUŞ PARTİSİNDE YAKALANDI

Sloven hakem Slavko Vincic, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı. FIFA kokartlı hakem, Bosna Hersek'te düzenlenen partiye polislerin baskın yapması sonrası gözaltına alınmıştı. Slavko Vincic ile birlikte 26 erkek ve 9 hayat kadını bir evin içerisinde gizlenmiş yasa dışı silah ve uyuşturucu ile yakalandı.

"İŞ YEMEĞİ İÇİN GİTMİŞTİM"

Polis baskınında yakalanan Slavko Vincic emniyete verdiği ifadede, "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm. Ben orada iş konuşuyordum. Film gibiydi" açıklamalarını yapmıştı.

YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Slavko Vincic daha önce A Milli Takımı'nın iki maçında düdük çaldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmaların birinde Hırvatistan ile 3-3 berabere kalırken, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etmişti.

Sloven hakem, daha önce, UEFA EURO 2020'de İsviçre-Türkiye maçını da yönetmişti. Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Slavko Vincic ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da birer maçını yönetmiş ve temsilcilerimiz bu maçlardan beraberlikle ayrılmıştı. (CUMHURİYET)