Şampiyonlar Ligi'nde Ajax Beşiktaş hangi kanalda, saat kaçta? İşte kritik maçla ilgili detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk etmiş ve maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Beşiktaş 2. sınavında Ajax ile karşı karşıya gelirken sakatlıklar Kara Kartal'ı oldukça zorlamış durumda. Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Siyah-Beyazlılar, kısıtlı kadrosuyla Hollanda’dan puanla dönmeye çalışacak. Welinton, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin, Javier Montero ve Güven Yalçın’ın yokluğunda görev yapacak tüm isimler, limitlerini zorlayacak.

Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ajax Beşiktaş maçı dijital platform Exxen'den canlı yayınlanacak. Ayrıca azeri kanalı CBC Sport maçı yayınlayacak.

Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Bugün TSİ 19.45'te mücadele start alacak.

Ajax Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N’Sakala, Rıdvan, Gökhan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi