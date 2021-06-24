Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi yayıncısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca yayıncısı belli oldu.

FUTBOL 24.06.2021 - 17:33 24.06.2021 - 17:37 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi yayıncısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'de yayınlayacak.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu

Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz sezon yayın haklarını BeIN Sports elinde bulunduruyordu. (HÜRRİYET)

#UEFA Şampiyonlar Ligi #UEFA Avrupa Ligi #Yayıncı #Exxen #Acun
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