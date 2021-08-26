Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi torbalarında hangi takımlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gruptaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi torbalarında hangi takımlar var?

GÜNDEM 26.08.2021 - 09:55 26.08.2021 - 10:00 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi torbalarında hangi takımlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekimi bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş kurada 4. torbada yer alacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

#şampiyonlar ligi torbalar #şampiyonlar ligi grup kuraları #Beşiktaş
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