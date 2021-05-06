Şampiyonlar ligi Kartal’ı kuruluyor!

Aboubakar ile yola devam etmek isteyen yönetim, bir forvet daha alacak. Umut Nayir’i çağıracak olan siyahbeyazlı ekip, orta sahada Bernard Mensah ile ipleri koparıp Salih Uçan’ın katılımıyla kalite yükseltecek

Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim de daha iyi bir kadro için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almanın dışında 4 mevki daha belirledi. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında planlar değişirken, Vincent Aboubakar ile görüşmeler de sürüyor.

8 VE 10 NUMARA ARANIYOR

Kartal bir golcü için daha temaslarını kurarken, sezon başında Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir takıma katılacak. Alanyaspor'dan Salih Uçan ile el sıkışan Kartal, Mensah ile yolları ayırıp hem 8 hem 10 numara oynayabilen oyuncu alacak. Kartal'ın savunmaya yönelik planlarında ise Rosier ilk sırada. Fransız oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, bir de rekabet oluşturabilecek sağ bek arayışını girdi.

STOPERDE 3 İSİM LİSTEDE

Stoper alanında ise kiralık kontratı bitecek olan Montero ile yollar ayrılacak. Verona'dan Koray Günter ile görüşen Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ve Konyaspor'dan da Abdülkerim Bardakçı'yı listesinde tutuyor. (SABAH)