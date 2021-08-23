Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? Beşiktaş'ta büyük heyecan!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Grup kura çekilişi Perşembe akşam saat 19:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak ve 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.