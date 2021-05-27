Şampiyon Beşiktaş'ta forvet mesaisi! Sörloth, Bacca, Mtirovic...

Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, santrfor transferinde iki ismin üzerinde duruyor. Bu iki transferde öncelik Trabzonspor formasıyla gol kralı Alexander Sörloth olacak. Diğer isim ise tecrübeli Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca.

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunan Alexander Sörloth'u Devler Ligi kozuyla ikna etmeyi planlıyor. Kolombiyalı ünlü forvet Carlos Bacca ise bonservis bedeli olmazsa değerlendirmeye alınacak.

BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İÇİN LEİPZİG'İN ALACAĞI KARARI BEKLİYOR

Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek.

Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor. Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor.

SÖRLOTH'UN TALİPLİSİ ÇOK

Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca...

Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'DA 33 GOL VE 10 ASİST

Trabzonspor'la 49 resmi maça çıkıp 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sörloth, aynı başarıyı Leipzig'de gösteremedi. Alman ekibiyle 37 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

MİTROVİC PAHALI GELDİ

Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle bir diğer golcü adayı Aleksandar Mitrovic'in transferini askıya aldı. Fulham'ın iki sezon önce 25 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Aleksandar Mitrovic, takımının Championship'e düşmesinin ardından ayrılmayı kafaya koymuş durumda. Ancak İngiliz ekibi, çok ciddi bonservis bedelleri ödediği oyuncu için mali anlamda büyük beklenti içeresinde.

Aynı zamanda Sırp golcünün yıllık 3.5 milyon Euro olan maaşı da siyah-beyazlıların limitlerini fazlasıyla aşıyor. Beşiktaşlı idareciler yapılan ön görüşmelerde 26 yaşındaki futbolcunun bu şartlarda transferinin mümkün olmadığını konunun muhataplarına iletti.

Mitrovic geçen sezon Premier Lig'de 27 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (SABAH)