Şampiyon Beşiktaş'ın personelini taşıyan otobüse çirkin saldırı

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ta kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi tatsız bir olay yaşandı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre; Maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu’na gelen Beşiktaş kafilesinde personeli taşıyan otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldı.

Stadyuma yaklaşan otobüsün arka camları atılan taşlar nedeniyle paramparça oldu. Otobüs içerisindeki siyah beyazlı personelin yapılan saldırı nedeniyle büyük korku yaşadığı belirtilirken atılan taşlar ve patlayan camların herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermediği öğrenildi. (SÖZCÜ)