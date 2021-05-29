Salih Uçan'ın sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Salih'in sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
FUTBOL 29.05.2021 - 11:28 29.05.2021 - 11:34 Kartal Bakışı
Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a talip olan Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı aktarıldı.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Salih Uçan'la 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıllık 8 milyon TL garanti ücret ve ek olarak maç başı ücrete el sıkıştığı bildirildi.
Salih Uçan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve bu yüzden resmi açıklamanın beklediği kaydedilirken 1 Haziran itibarıyla resmi açıklama yapılacak.
Salih Uçan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 40 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de forma giymişti.
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