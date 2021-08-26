Beşiktaş'a bedelsiz olarak Alanyaspor'dan transfer olan Salih Uçan'a Milli Takım müjdesi geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Euro 2020'de kadroda düşünmediği Salih Uçan'ı bu kez Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları için A Milli Takım'a davet edeceği öğrenildi.

Milli oyuncular transfer edildi

Euro 2020'de Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Dorukhan Toköz A Milli Takım kadrosunda bulunuyordu. Siyah beyazlılarla sözleşmesi biten Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer oldu. Siyah beyazlılarsa Euro 2020'de A Milli Takım'da kadrosunda bulunan kaleci Mert Günok ile forvet Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Kadroda olacak Beşiktaşlılar

A Milli Takım Teknik direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası elemeleri için Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları kadrosunu belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Mert Günok ve Kenan Karaman'ın yanı sıra Salih Uçan'ın da bu kez kadroda bulunacağı belirtiliyor. Sol bek Rıdvan Yılmaz konusunda Güneş'in kesin bir karara vermediği öğrenildi. Rıdvan Yılmaz da davet edilirse Beşiktaş 4 futbolcuyla A Milli Takım'da temsil edilecek.

Salih Uçan'ın A Milli Takım kariyeri

Salih Uçan, bugüne kadar sadece Fatih Terim döneminde 2013 yılında yapılan Kuzey İrlanda ile oynanan hazırlık maçında 23 dakika görev aldı. Futbolcu, şu ana kadar resmi bir milli maçta oynamadı.

Euro 2020 öncesi sakatlık polemiği

Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi 30 kişilik geniş kadroyu açıklarken "Salih Uçan'ı sakatlığı sebebiyle almadım" demişti. Elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Salih Uçan'sa sakatlığını atlattığını ifade ederken, hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.

Salih Uçan'ın performansı

Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla bu sezon iki 159 dakika oynarken gol ve asist katkısında bulunamadı. 2020-21 sezonunda ise futbolcu Alanyaspor'da 35 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı ve 6 asist yaptı. (MİLLİYET)