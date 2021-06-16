Salih Uçan imzayı atıyor! Tarih belli oldu...

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı.

FUTBOL 16.06.2021 - 10:05 16.06.2021 - 10:08 Kartal Bakışı
Salih Uçan imzayı atıyor! Tarih belli oldu...

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Salih Uçan'ın menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.

Josef'in yanına bir Brezilyalı daha! Çin'den geliyor...

Josef'in yanına bir Brezilyalı daha! Çin'den geliyor...

Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe , AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı. (HÜRRİYET)

#Salih Uçan #Beşiktaş
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