Salih Uçan imzayı atıyor! Tarih belli oldu...
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı.
FUTBOL 16.06.2021 - 10:05 16.06.2021 - 10:08 Kartal Bakışı
Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Salih Uçan'ın menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.
Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe , AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı. (HÜRRİYET)
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