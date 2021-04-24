Siyah beyazlılar, 2 haftadır galip gelemezken Aboubakar, Cenk Tosun ve Cyle Larin'in yokluğunda Kayserispor'u konuk ediyor.

Takımda birçok eksiğin bulunmasıyla ilgili olarak konuşan Yalçın, "Eksiklerin çok konuşulmasını doğru bulmuyorum. Eksikler elbet olacaktır. Ana kadromuz bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon değişti. Milli maç arasından sonra tam kadro sezonu bitiririz diye düşünüyorduk. Maalesef öyle olmadı. Futbolda bunlar var. Sakatlıklar var diye ahlanıp, vahlanacak halimiz yok. Sahaya 11 oyuncuyla çıkıyorsak eksiğimiz yok demektir. Beşiktaş camiası olarak ilk defa şampiyon olmayacağız. İlk kez de kaybetmeyeceğiz. Çok algı yapılıyor. Bizim kimseden korkumuz yok. Hiçbir şey olmaz bize. Çıkıp oynayacağız. Kalan haftalarda hedefimiz en iyi sonuçları almak, şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak." diye konuştu. (HÜRRİYET)