Sakatlıkla başı büyük dertte olan Beşiktaş İzmir'den puansız dönüyor

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında lider Beşiktaş, Altay deplasmanına konuk oldu. Sakatlıklarla başı büyük dertte olan Kartal öne geçti fakat iki gole engel olamadı.

FUTBOL 24.09.2021 - 21:50 24.09.2021 - 21:56 Kartal Bakışı
Sakatlıkla başı büyük dertte olan Beşiktaş İzmir'den puansız dönüyor

Beşiktaş, Altay ile deplasmanda karşılaştı. 

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosunda Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Montero, Rosier ve Mehmet Topal yer almazken, maç içinde Pjanic ve Oğuzhan Özyakup sakatlık yaşayan isimler oldu.

Altay maçı kadrosunda U-19'dan 3 isim

Altay maçı kadrosunda U-19'dan 3 isim

Kartal sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Goller Beşiktaş adına Güven'den Altay adına ise Kappel ve Bamba'dan geldi.

#Beşiktaş #Altay
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