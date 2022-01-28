Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahlı saldırıya uğradı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıntılar ortaya çıktı, 2 kişi yakalandı

Saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman'ın restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise dört kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. Dört şüpheliden ikisi restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla iki saldırgan önce masada iki el ateş etti. Ardından restoran dışından da iki el daha ateş ederek bekleyen diğer iki kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

"Ece Erken olayın doğruluğuna inanmak istemiyor"

Ece Erken'in arkadaşı ve daha önce birlikte program yaptığı sunucu Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda, Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade ederek, "Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiçbir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor. Ece, annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?' demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor." dedi.

Fikret Orman ne dedi?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Milliyet'e konuştu.

"Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm."

"Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim."

"Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun." (NTV SPOR)