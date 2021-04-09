Sadece bir ahtapot değil

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba son Alanyaspor maçında adeta şov yaptı.Karşılaşmada 3 asist yapan ve futboluyla parmak ısırtan Atiba için FIFA, Boğaz’ın en yaratıcı ahtapotu paylaşımını yaptı.

FUTBOL 09.04.2021 - 13:17 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sadece bir ahtapot değil

Kanadalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini bir kez daha kazandı.

Atiba, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asiste imza attı.

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Bu sezon 4 gol kaydeden deneyimli oyuncu asist sayısını da 7'ye çıkararak 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Atiba, 1 asist yapar ya da 1 gol daha atarsa, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamış olacak.

FIFA'nın resmi twitter hesabı da maçın ardından Atiba ile ilgili paylaşım yaptı. Performansından övgüyle söz edilen yıldız oyuncu için, "Atiba, boğazın en yaratıcı ahtapotu olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Atiba
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.