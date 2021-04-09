Sadece bir ahtapot değil

Kanadalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini bir kez daha kazandı.

Atiba, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asiste imza attı.

Bu sezon 4 gol kaydeden deneyimli oyuncu asist sayısını da 7'ye çıkararak 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Atiba, 1 asist yapar ya da 1 gol daha atarsa, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamış olacak.

FIFA'nın resmi twitter hesabı da maçın ardından Atiba ile ilgili paylaşım yaptı. Performansından övgüyle söz edilen yıldız oyuncu için, "Atiba, boğazın en yaratıcı ahtapotu olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOMAÇ)