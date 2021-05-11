Sadakatsiz'e flaş transfer! Sadakatsiz konuk oyuncu Bennu Yıldırımlar kim, kaç yaşında?

Bir dönem Yaprak dizisinde oynadığı Fikret karakteri ile daha geniş kitlelerce tanınan, bilenlerin 90'ların fenomen dizisi Süper Baba'dan Elif karakteri ile hatırladığı Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisine konuk oyuncu olarak geliyor.

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sakadatsiz dizisinde önemli gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Dizi takipçileri her bölümü pür dikkat takip ediyor. Dizide Haluk rolünü oynayan Burak Sergen setlere katılamıyor. Sezon finaline kadar da bu durumun devam edeceği düşünülüyor. Bu durum senaryoda bazı değişiklikler doğurdu. Bu değişikliklerden birisi de usta oyuncu Bennu Yıldırım'ın oynayacağı karakter olacak.

Sadakatsiz Konuk Oyuncu, Bennu Yıldırımlar!

En son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kadın dizisinde izlediğimiz Bennu Yıldırımlar, Exen'de yayınlanacak Olağan Şüpheliler adlı dizi için anlaşmasını yaptı. Sadakatsiz dizisinde şimdilik konuk oyuncu olarak yer alacak. Sonrasında neler olur göreceğiz.

Bennu Yıldırımlar Kimdir?

22 Kasım 1969 yılında dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar bir çok dizide ve filmde rol almıştır. Sevilen bir oyuncu olan Yıldırımlar en çok Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle bilinmektedir. Son olarak Kadın dizisinde Hatice karakteri ile de hayran kitlesini arttırmıştır.

Erenköy Kız Lisesi mezunu olan Yıldırımlar 1990 yılı Haziran'ında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs görmüştür. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.

Bennu Yıldırımlar Kaç Yaşındadır?

Usta oyuncu 51 yaşındadır.