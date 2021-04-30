RTÜK'ten o sahnelere ceza geliyor! Camdaki Kız final mi yapıyor?

RTÜK, Camdaki Kız dizisinin son bölümlerinden bazı sahneler için ceza kesti. Dizinin yayıncısı Kanal D'ye kesilen cezanın nedeni şöyle açıklandı. "Milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer alması"

Camdaki Kız'ın ana karakteri Nalan, annesi tarafından baskı altında tutuluyor. Psikolojik şiddete maruz kalan Nalan'ın durumu izleyenlerin yüreklerini burkuyor. Nalan'ın tek problemi annesi de değil. Evlilik kurmaya hazırlandığı Sedat'ın başka bir kadınla ilişkisi var. Bu gayrimeşru ilişkide ipler Cana'nın elinde.

RTÜK'ten Yaptırım Kararı

TV100'de yer alan habere göre; Yukarıda anlatıların yanında bekaret korsesi hadisesi, zaman zaman görülen fiziksel şiddet unsurlarıda dizide sahnelerde yer alıyor. Bütün bunların anlatıldığı sahneler RTÜK'ün dikkatini çekti. Üst Kurul, Kanal D’ye yaptırım kararı aldı.

Camdaki Kız Final Mi Yapıyor?

Camdaki Kız için final şu anda oldukça uzak bir ihtimal. Dizi beklendiği gibi dizi severlerin oldukça ilgisini çekti ve hatrı sayılır bir izleyici topluluğunu Kanal D'de toplamayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin RTÜK'ten gelen uyarılara göre önlemini alarak uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Camdaki Kız final konusuyla ilgili söz edilebilecek tek şey sezon finali olabilir. Sezon finalinin Mayıs ayı içinde olması muhtemel gözüküyor.