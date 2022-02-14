Beşiktaş , sezon başında Uşakspor’a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ı devre arasında geri çağırdı. Önder Karaveli'nin isteğiyle takıma dönen genç sağ bek, Valentin Rosier'in yokluğunda Adana Demirspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah-beyazlı formayı terletmek istediğini dile getiren Kerem'in kariyeri de başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Kerem Kalafat kimdir, kaç yaşında? Kerem Kalafat nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Kerem Kalafat kimdir, kaç yaşında? Kerem Kalafat nereli ve hangi takımlarda oynadı?

9 Mart 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Kalafat, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. 12 yaşında Siyah Beyazlı formayı giymeye başlayan sağ bek oyuncusu, Kara Kartal'da alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti, 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmış ve 4-0 mağlup oldu. Siyah Beyazlı takımın ilk 11'inde yer alan ve performansıyla adından en çok söz ettiren isim ise Kerem Kalafat olmuştu.

Kerem Kalafat, Aralık 2019'da Wolverhampton maçında Siyah Beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

Kerem, Eylül 2020'de ise tecrübe kazanması için o dönem Spor Toto 1. Lig'de yer alan Giresunspor'a kiralandı. Karadeniz ekibinde çıktığı 31 maçta 1 asist yapan 20 yaşındaki oyuncu, Çotanaklar'ın Adana Demirspor'un ardından ligi 2. bitirdiği ve 44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdığı sezonun sonunda Beşiktaş'a döndü.

2021/22 sezonu başında Uşakspor'a kiralanan gelecek vadeden oyuncu, kısa süre sonra yeniden takıma katıldı. Beşiktaş, uzun lig ve kupa maratonunda sağ bekte alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'i yedekleyebilmek için Uşakspor'a kiraladığı genç oyuncu Kerem Kalafat'ı tekrardan kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu, 2. Lig'de Uşakspor formasıyla 17 maçta forma giydi. (FANATİK)