Rosier'in menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Valentine Rosier'in menajeri Spartak Moskova ilgisi konusunda konuştu.

Portekiz basını, Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Sporting'e Spartak Moskova'nın teklifte bulunduğunu iddia etmişti ancak Fransız oyuncunun menajerinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Rosier'in temsilcisi Stephane Canar, yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova ilgisi tamamen söylenti. Spartak temsilcilerinden herhangi birisi benimle iletişime geçmedi." ifadesini kullandı.

SPARTAK'TAN SPORTING'E 5 MİLYON EURO İDDİASI

Rus Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın 5 milyon euroluk bonservis bedelini Sporting Lizbon'a teklif ettiği Portekiz basını tarafından iddia edilmişti. Valentine Rosier'in menajerinin açıklamaları ile bu konu yalanlanmış oldu.

DAHA ÖNCE DINAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ

Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş'ta devam talebi olan Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi. (SPORX)