Rosier'in başarısı Fransa'da manşet oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Fransız yıldız Valentin Rosier, Konyaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olurken; Rosier'in performansı Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransa'nın ünlü basın kuruluşlarından biri olan L'Equipe Gazetesi, siyah-beyazlı takımın sağ bek oyuncusu Rosier'in performansını sayfasına taşıdı.

Fransız futbolcunun attığı golün önemine dikkat çekilen haberde; "Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, siyah-beyalılara Konyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu. Eski Troyen futbolcusu N'Sakala'nın atılmasından sonra 10 kişi kalan takımını, şampiyonluk yarışındaki rakipleri F.Bahçe ve G.Saray ile aynı puana getirerek, şartları yeniden eşitledi" ifadelerine yer verildi.

Kulüp bazında 78 resmi maçta forma giyen Rosier, 18 kez forma giydiği Beşiktaş'ta 5 gole direkt olarak katkı sağladı. Dijon formasıyla 60 maçta şans bulan Fransız oyuncu, bu periyotta gol atamamış sadece 7 asist yapmıştı.

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ beke nasıl bir etki edeceği soru işareti olarak görülen Rosier, 3 asist ve 2 gol kaydetti. Beşiktaş öncesi kariyerinde golü bulunmayan futbolcu, Beşiktaş'ta ilkleri yaşamış oldu.

Rosier'in Beşiktaş'a 200 bin euro'ya kiralayan Sporting, Fransız yıldızın performansını katlamasıyla pazarlık gücünü artırdı. 2024'e kadar sözleşmesi olan Rosier için Portekiz ekibi 4 milyon euro bonservis düşünürken, Beşiktaş'ın ise oyuncunun da kalmak istemesini koz olarak kullanıp transferi 1.5-2 milyon euro aralığında bitirmek istiyor.

Takım katıldığı ilk günden bu yana enerjisiyle ve hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier, geleceği ile ilgili kararını verdi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan futbolcu, siyah-beyazlı takımda kendini bulduğunu bu nedenle İstanbul'da kalmak istediğini Sporting yönetimine iletti ve kendisi için kolaylık yapılmasını istedi. (FOTOMAÇ)