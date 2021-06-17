Rosier'den Sporting Lisbon'a rest

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten Valentin Rosier’i mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Çifte şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Fransız sağ bek de kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Rosier’in kulübü Sporting Lizbon’a geçtiğimiz günlerde resmi teklifte bulunmuştu. Başarılı futbolcunun bonservisi için 3,5 milyon euro teklif eden Kartal, olası satıştan da yüzde 20 pay önermişti. Beşiktaş’ın alternatif teklifi ise Rosier’i bir sezon daha kiralamak ve 2022’de bonservisini satın almak şeklinde olmuştu.

Menajerler de katılacak

Sporting Lizbon, siyah-beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği Rosier’in işini en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen yönetim transferde Fransız oyuncuyu da devreye sokuyor. Beşiktaş’la maddi konularda anlaşan başarılı futbolcu kısa süre içinde Portekiz’e giderek kulübüyle masaya oturacak.

Rosier, Beşiktaş’la anlaştığını belirterek kesinlikle başka bir kulübe gitmek istemediğini net bir biçimde dile getirecek. Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak. Sporting Lizbon’un Rosier’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibinin, yıldız futbolcunun resti karşısında transfere onay vermesi bekleniyor. Sporting’in geri adım atmaması halinde Rosier’in de kararlı tutumunu sürdüreceği kaydedildi. (MİLLİYET)