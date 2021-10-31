Rosier ve Batshuayi kaç maç forma giyemeyecek?

Beşiktaş Kulübü, Batshuayi ve Rosier'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

2 maçı da kaçırıyorlar

Beşiktaş'ta Rosier ve Batshuayi'nin Sporting Lisbon ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.