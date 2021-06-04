Rosier transferinde yeni rakip çıktı!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Valentin Rosier'e Rusya'dan talip çıktı. Fransız yıldız için Spartak Moskova devreye girmeye hazırlanıyor.

5 MİLYON EURO HAZIR

Portekiz basınında yer alan habere göre; Spartak Moskova, Rosier'i kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk bonservis ücretini gözden çıkardı.

ONAY BEKLENİYOR

Moskova ekibinin yeni teknik direktörü Rui Vitoria'nın son kararını beklendiği, onay gelmesi halinde Sporting'e resmi teklif yapılacağı belirtildi.

Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı. (HÜRRİYET)