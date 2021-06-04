Rosier transferinde yeni rakip çıktı!

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve siyah-beyazlıların takımda tutmayı hedeflediği Valentin Rosier konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

FUTBOL 04.06.2021 - 20:00 04.06.2021 - 20:02 Kartal Bakışı
Rosier transferinde yeni rakip çıktı!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Valentin Rosier'e Rusya'dan talip çıktı. Fransız yıldız için Spartak Moskova devreye girmeye hazırlanıyor.

5 MİLYON EURO HAZIR

Portekiz basınında yer alan habere göre; Spartak Moskova, Rosier'i kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk bonservis ücretini gözden çıkardı.

ONAY BEKLENİYOR

Moskova ekibinin yeni teknik direktörü Rui Vitoria'nın son kararını beklendiği, onay gelmesi halinde Sporting'e resmi teklif yapılacağı belirtildi.

Fatih Kuruçuk için Sergen Yalçın'ın olur yanıtı bekleniyor

Fatih Kuruçuk için Sergen Yalçın'ın olur yanıtı bekleniyor

Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı. (HÜRRİYET)

#rosier #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası