Rosier transferinde imzalar atılıyor

Beşiktaş'ın takımda tutmak için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Rosier transferinde mutlu sona ulaşıldı.

GÜNDEM 14.06.2021 - 08:12 14.06.2021 - 08:14 Kartal Bakışı
Rosier transferinde imzalar atılıyor

Rosier'ın siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporting Lizbon ile 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ta forvet mesaisi sürüyor! Benteke, Costa ve Dzeko...

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Portekiz basını Fransız futbolcunun istediği rakamı da duyurdu. Rosier'in Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Öte yandan tekrar siyah- beyaz formayı giyecek olan Valentin Rosier'in salı günü resmi imzayı atması bekleniyor.

Sosyal medyasında sık sık Beşiktaş paylaşımları ile kalmak istediğini her fırsatta gösteren tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. (FOTOMAÇ)

#rosier #Beşiktaş
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