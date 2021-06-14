Rosier transferinde imzalar atılıyor

Rosier'ın siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporting Lizbon ile 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varıldı.

Portekiz basını Fransız futbolcunun istediği rakamı da duyurdu. Rosier'in Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Öte yandan tekrar siyah- beyaz formayı giyecek olan Valentin Rosier'in salı günü resmi imzayı atması bekleniyor.

Sosyal medyasında sık sık Beşiktaş paylaşımları ile kalmak istediğini her fırsatta gösteren tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. (FOTOMAÇ)