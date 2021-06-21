Rosier transferin bir an önce bitirilmesini istiyor

Portekiz ekibi Sporting’den kiralık olarak takıma kazandırılan Valentin Rosier, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezona damga vurmuştu.

Sağ bek hattındaki etkili görüntüsüyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rosier, kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmek için yönetimle anlaşmış ve Kartal’ın Sporting’den bonservisini alması için beklemeye geçmişti.

Ancak tarafların büyük ölçüde anlaşmasına rağmen imzanın bir türlü gelmemesi sonrasında tecrübeli futbolcu, Bein Sports Fransa’ya konuştu. Rosier, “Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menacerlerim konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Tatilini tamamladı, ülkesine döndü

Kendisine ülkesi Fransa’dan Marsilya’nın teklifte bulunduğunu söyleyen Rosier, “Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım. Hangi takıma gideceğimi henüz bilmiyorum. Sporting, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz” dedi. Menaceri aracılığıyla kulüple yaptığı son görüşmede transferinin bir an önce bitirilmesini isteyen Rosier, imzaların atılmaması sebebiyle sevgilisiyle Bodrum’da yaptığı tatili tamamlayıp ülkesi Fransa’ya döndü. (FANATİK)