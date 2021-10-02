Rosier: Takım halinde oynadık ve kazandık

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık." dedi.

Valentin Rosier ayrıca "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu takım çok değerli, Beşiktaş için elimden geleni her zaman yapacağım." ifadelerini kullandı.