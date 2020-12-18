Rosier sezon sonunda kalacak mı?

Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu'nun 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Valentin Rosier, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 18.12.2020 - 08:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rosier sezon sonunda kalacak mı?

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin bitecek olması hakkında açıklama yapan Rosier, "Şu anda kalıp kalmayacağım ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil, menajerimle ya da çevremdeki insanlarla konuşmadım ama tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım, burada şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

(Hürriyet)

#Beşiktaş #rosier
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