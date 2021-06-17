Rosier için Fransız basınından yeni iddia!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ve mücadeleci yapısıyla hem taraftarların büyük beğenisini kazanmış hem de elde edilen çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Sözleşmesinin sonuna gelen ve kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu olan Fransız futbolcu hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

L'Equipe gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde sağ bek arayışında olan Olimpik Marsilya'nın bonservisi Sporting Lizbon'un elinde bulunan oyuncuyu yakından takip ettiğini öne sürdü. Öte yandan Ligue 1 ekibine aynı mevki için Metz'de forma giyen Fabien Centonze'nin de önerildiği belirtildi.

24 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda çıktığı 37 maçta rakip fileleri üç kez havalandırırken yedi de asist kaydetmişti. (ASİST ANALİZ)