Rosier gelen teklifleri Beşiktaş için reddediyor

Sporting Lizbon'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta formunun zirvesine çıkan Valentin Rosier'in Kara Kartal aşkı bir başka… Rosier'in siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla Sporting Lizbon'a, Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı.

Fransız sağ bekin menajeri Stephane Canard, Portekiz basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan başka bir kulüpte oynamayı istemediğini söyledi.

KARARINI VERDİ

24 Yaşındaki oyuncu, Beşiktaş yönetiminin Sporting ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Menajerine “Başka kulüp olmaz, görüşmem” diyerek noktayı koyan Rosier, siyah-beyazlı kulüpten gelecek haberi bekliyor.

1 yıldır ülkemizde bulunan Fransız futbolcu, Türkiye'yi çok seviyor. Yakın arkadaşlarıyla tatilini Bodrum'da sürdüren Rosier, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağını belirtip yaşamını ülkemizde sürdürmek istiyor. (SÖZCÜ)