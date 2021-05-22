Rosier geleceği ile ilgili konuştu! 'Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum'

Beşiktaş'ta sezona damga vuran Valentin Rosier, Sabah gazetesine konuştu. 'Beşiktaş'ta kalacak mısın?' sorusuna cevap veren Fransız sağ bek, teknik direktör Sergen Yalçın için övgü dolu ifadeler kullanırken, şampiyonlukla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın Sporting'den kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, başarısı kadar renkli kişiliğiyle de taraftarın sevgilisi oldu. Geride kalan sezonda mevkisinin 1 numarası gösterilen 24 yaşındaki oyuncu ile yaptığımız keyifli sohbette işte öne çıkanlar:

- İlk şampiyonluğunu ve kupanı kazandın, neler hissediyorsun?

"Çok mutluyum. Her zaman iki kupayı birlikte kazanamazsınız. Bu özel bir durum, emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan dolayı kendimi gururlu ve keyifli hissediyorum. Umarım devamını da getiririz."

- Portekiz'de iyi bir dönem geçirmedin ancak Beşiktaş'ta kariyer zirvesi yaptın. Neler değişti?

"Fransa'da Dijon'da iyi bir sezon geçirmiştim. Sporting'e gidince işler biraz komplikeleşti. Adapte olamadım, bana farklı geldi, uymadı. Beşiktaş'a geldiğim zaman doğrusunu söylemek gerekirse biraz korkum vardı. Beşiktaş'ı tanıyordum ama Türkiye'ye, yaşantıya ve hayatın nasıl olduğuna dair fazla bilgim yoktu.

Aynı dili konuştuğum arkadaş grubum var, onlar bana yardımcı oldu. Çabuk adapte oldum. İstanbul bana iyi geldi, ben de Beşiktaş'a iyi geldim. İşin aslı sezon başında 'Şampiyon olur muyuz' diye düşünmemiştim. Başta bocalama dönemimiz de vardı. Ama cesaretle, çok çalışarak, üzerine koyarak gittik ve şampiyon olduk. Bu tarif edilemez bir mutluluk."

KULÜPLER ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM

- Beşiktaş'la sözleşmen sona erdi. Geleceğe dair hislerin ve planın neler?

"Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım."

- Göztepe maçında son düdük çaldığında nasıl duygular yaşadın?

"Göztepe maçı için duygu boşalması diyebilirim. Size inanan insanlara karşı sözünüzü tuttuğunuzu, güvenini boşa çıkarmadığınızı hissediyorsunuz. Benim bu günlere gelmemde en büyük desteği veren annemdi, onun da güvenini boşa çıkarmadım. Takım olarak size inanan taraftarlar ve kulüp için bir şeyler başardığınızı hissediyorsunuz. Bunlar çok büyük bir gurur ve onur. Her maçın hikâyesi çok farklı olur ama en özeli Göztepe maçıydı."

SERGEN YALÇIN ÖĞRETMEN GİBİ

- Sergen Yalçın sana neler kattı? Çalıştığın hocalara göre farkı nedir?

"Sergen Yalçın'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Hangi pozisyonda oynarsanız oynayın orada size bir özgürlük tanıyıp, kendi alanınızı yaratmanıza imkân veriyor. Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven ve saha içerisinde özgürlükle birlikte, bizi her zaman desteklemesinden dolayı. Bence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu."

ABOUBAKAR BİZİM ŞEFİMİZ

- Aboubakar ile çok eğlenceli görüntüler ortaya koydunuz. Onu nasıl anlatırsın?

"Herkes iyi anlaşıyor ama Aboubakar, N'Koudou ve benim aramda farklı bir bağ var. Abou'ya şef diyoruz. Çok tecrübeli. Yeri geliyor, evimize kadar gelip anlatıyor. Abou'nun tavırları, onun konuşma tarzı, jestleri, mimikleri çok farklı.

EN İYİ BEN, EN KÖTÜ N'SAKALA GİYİNİYOR

- Giyimine çok özen gösteriyorsun. Takımda en iyi giyinen ve en kötü giyinen kim?

"Takımda en iyi giyinen benim. En kötü giyinen ise N'Sakala. Bazen çok garip şeyler giyinebiliyor. Puantiyeli ayakkabılar falan giyiniyor. Çok rahat grubun en rüküşü N'Sakala diyebilirim."

KISA KISA...

- İdolü?

Marcelo (Real Madrid)

- Hayali?

Fransa Milli Takımı'nda oynamak

- En etkilendiği stat?

Beşiktaş Vodafone Park

- Türk yemekleri?

Türk yemekleri çok güzel ama yeşillikler konusunda Fransa daha iyi.

- Takımın en oburu?

N'Sakala. Sürekli bir şeyler yerken görebilirsiniz.

- Neleri özlüyor?

Annemi, arkadaşlarımı ve sinemaya gitmeyi özlüyorum.

- Çocukken ne olmak istiyordu?

Babam askerdi. Ben de ya asker ya futbolcu olacaktım. Tanrı'ya şükür futbolcu oldum.

ROSIER'İN EN İYİ 11'İ

Neuer

Cafu

Ramos

Maldini

Marcelo

Vieira

Zidane

Gullit

Ronaldinho

Ronaldo Nazario

Cristiano Ronaldo