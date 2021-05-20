Rosier çıkan haberlere noktayı koydu! Fenerbahçe formasıyla montajlamışlardı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan, kupayı da müzesine götüren Beşiktaş'ın kiralık oyuncularından Valentin Rosier, sosyal medya hesabından polemik çıkarma ğeşinde koşanlara net bir cevap verdi.

Beşiktaş ile 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Hürriyet gazetesi oyuncunun Fenerbahçe formalı montajlı fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayarak büyük tepki çekmişti.

Fransız futbolcu, "Kartallar, kartallarla uçar" ifadelerini kullanırken, Hürriyet'in haberini alıntıladı.

Bu sezon Beşiktaş forması altında toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 6 asistlik de hücum katkısı sağlamıştı.