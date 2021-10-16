Romen kulübünün sahibinden Beşiktaş sözleri

Romenlerin köklü kulüplerinden Rapid Bükreş yeni stadyumlarının açılış maçında Beşiktaş ile oynayabilir. sahibi Angelesu Romen kanalına konuştu.

GÜNDEM 16.10.2021 - 15:49 16.10.2021 - 15:54 Kartal Bakışı
Romen kulübünün sahibinden Beşiktaş sözleri

Romanya ligi ekiplerinden Rapid Bükreş, bir süredir yeni stadının inşasıyla uğraşıyordu. 2022'nin ilk aylarında faaliyete geçmesi beklenen Giulești Stadyumu'ndaki ilk maçla ilgili olarak flaş bir açıklama geldi. Kulübün sahibi Victor Angelescu, Pro X kanalına verdiği demeçte söz konusu karşılaşmayı başkanları Daniel Pancu'nun eski takımı Beşiktaş ile oynayabileceklerini söylerken şunları kaydetti:

Yalçın'dan takıma ciddi uyarı!

Yalçın'dan takıma ciddi uyarı!

"Stadın ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Bizim için dönem çok önemli. Bir hazırlık maçı yapsak ligin yeniden başlamasından önce mi yoksa sonra mı olacak? Zamana bağlı olarak farklı rakipler bulursunuz. Rakibimizin hâlâ hangi takım olacağını bilmiyoruz. Bunu düşünmedim.

Açılışta büyük bir isme sahip olmamız önemli. Bu konuda Mircea Lucescu ile konuşmuştum. Mümkünse Dinamo Kiev ile anlaşacağız. Beşiktaş veya Türkiye'den başka bir takımla da maç yapabiliriz. Ancak henüz ayrıntılara girmedik." (ASİST ANALİZ)

#Beşiktaş #Rapid Bükreş
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası