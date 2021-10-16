Romen kulübünün sahibinden Beşiktaş sözleri

Romanya ligi ekiplerinden Rapid Bükreş, bir süredir yeni stadının inşasıyla uğraşıyordu. 2022'nin ilk aylarında faaliyete geçmesi beklenen Giulești Stadyumu'ndaki ilk maçla ilgili olarak flaş bir açıklama geldi. Kulübün sahibi Victor Angelescu, Pro X kanalına verdiği demeçte söz konusu karşılaşmayı başkanları Daniel Pancu'nun eski takımı Beşiktaş ile oynayabileceklerini söylerken şunları kaydetti:

"Stadın ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Bizim için dönem çok önemli. Bir hazırlık maçı yapsak ligin yeniden başlamasından önce mi yoksa sonra mı olacak? Zamana bağlı olarak farklı rakipler bulursunuz. Rakibimizin hâlâ hangi takım olacağını bilmiyoruz. Bunu düşünmedim.

Açılışta büyük bir isme sahip olmamız önemli. Bu konuda Mircea Lucescu ile konuşmuştum. Mümkünse Dinamo Kiev ile anlaşacağız. Beşiktaş veya Türkiye'den başka bir takımla da maç yapabiliriz. Ancak henüz ayrıntılara girmedik." (ASİST ANALİZ)