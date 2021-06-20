Roma'nın yeni hocası Mourinho, Beşiktaş'ı istiyor!

Serie A'nın köklü kulübü Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek hazırlık karşılaşmaları için kulüp önerilerini iletti.

FUTBOL 20.06.2021 - 14:35 20.06.2021 - 14:39 Kartal Bakışı
Roma'nın yeni hocası Mourinho, Beşiktaş'ı istiyor!

Beşiktaş 'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.

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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi.

Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ın da adını verdi. (SABAH)

#Mourinho #Beşiktaş
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