Rizespor maçında Larin şov!
Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği haftada mutlak 3 puan alarak puan farkını açmak için sahaya çıktı.
FUTBOL 06.01.2021 - 19:40 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
18. dakikada Aboubakar'la başlayan atakta Oğuzhan'ın ortasını Larin ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
31. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Kanadalı golcü Cyle Larin kendisinin ve takımının 2. golünü attı.
İlk yarıda 2 gol atan ve adeta şov yapan Cyle Larin, 2. yarıda da durmadı ve 2 gol daha atarak Rizespor maçına damga vurdu.
Larin ligde toplamda 10 gole ulaştı.
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