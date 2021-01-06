Rizespor maçında Larin şov!

Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği haftada mutlak 3 puan alarak puan farkını açmak için sahaya çıktı.

FUTBOL 06.01.2021 - 19:40 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rizespor maçında Larin şov!

18. dakikada Aboubakar'la başlayan atakta Oğuzhan'ın ortasını Larin ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

31. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Kanadalı golcü Cyle Larin kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

İlk yarıda 2 gol atan ve adeta şov yapan Cyle Larin, 2. yarıda da durmadı ve 2 gol daha atarak Rizespor maçına damga vurdu.

Larin ligde toplamda 10 gole ulaştı.

#Beşiktaş #Rizespor #larin
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