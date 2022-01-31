Kısıtlı bütçeye rağmen Yiğido'yu Süper Lig'in en dişli ekiplerinden biri haline getiren ve son 2 sezondur Avrupa'da boy gösteren tecrübeli çalıştırıcı, Sabah gazetesine açıklamalar yaptı. Çalımbay efsane olduğu Beşiktaş'ı anlattı.

2019'dan bu yana çalıştırdığı Sivasspor ile ligin en istikrarlı isimlerinden biri olan, sahalardaki bitmez tükenmez enerjisini kulübede takımına da yansıtan Rıza Çalımbay, sadece başarılarıyla değil karakteri ve duruşuyla da herkesin saygısını kazanmış bir isim.

İşte 58 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş sözleri...

BEŞİKTAŞ BENİ İSTERSE ASLA PARA KONUŞMAM

Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Gelse zaten kabul edecektim. Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Bir kere gittim ama doğru zaman değildi. Sivas'ta çalışırken bile Beşiktaş'tan bana teklif gelirse izin veriyorlar ama başka bir takım isterse beni vermezler. Sadece Beşiktaş ve Milli Takım isterse verirler. O da Beşiktaş'la aramızdaki bağdan dolayı. Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil. (SABAH)