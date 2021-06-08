Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! 'Mutluluk duyuyoruz'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yakaladığı başarıyı, siyah beyazlıların geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonluğu Tivibu Spor'da değerlendirdi.

GÜNDEM 08.06.2021 - 17:22 08.06.2021 - 17:26 Kartal Bakışı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! 'Mutluluk duyuyoruz'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tıpkı kendisi gibi Beşiktaş altyapısında yetişen Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı ekiple yakaladığı başarıyı Tivibu Spor'da yayınlanan Her Gün Spor'da değerlendirdi.

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Rıza Çalımbay, ''Biz direkt altyapıdan geldik. İçimizden birisinin gelip Beşiktaş'ı şampiyon yapmasına çok seviniyoruz.Türkiye'de başarılı olan takımlara bakın. Çoğunda Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Gerçekten hepimiz başarılıyız, işimizi çok iyi şekilde yapıyoruz. Mutluluk duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı. (FANATİK)

#Rıza Çalımbay #Beşiktaş
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