Rıza Çalımbay: Herkes Beşiktaş'ın eksiklerini konuşuyor ama

Beşiktaş ile oynayacakları süper lig maçı öncesinde Sivasspor teknik direktörü 'Atom Karınca' lakaplı Rıza Çalımbay maçla ilgili açıklamalar yaptı.

FUTBOL 02.10.2021 - 19:41 02.10.2021 - 19:43 Kartal Bakışı
Rıza Çalımbay: Herkes Beşiktaş'ın eksiklerini konuşuyor ama
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

Futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. 20 yıl burada oynadım. Şampiyonluklar kazandım. Beşiktaş tarihine imza attık. Kolay bir maç değil. Herkes Beşiktaş'ın eksiklerini konuşuyor. Bana göre eksikleri yok. Şu anki kadroları gayet iyi. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Amacımız puan ve puanlar almak. (FANATİK)

#Beşiktaş #Rıza Çalımbay #Sivasspor
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