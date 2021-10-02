Rıza Çalımbay: Herkes Beşiktaş'ın eksiklerini konuşuyor ama

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

Futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. 20 yıl burada oynadım. Şampiyonluklar kazandım. Beşiktaş tarihine imza attık. Kolay bir maç değil. Herkes Beşiktaş'ın eksiklerini konuşuyor. Bana göre eksikleri yok. Şu anki kadroları gayet iyi. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Amacımız puan ve puanlar almak. (FANATİK)