Rıza Çalımbay: Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip

Rıza Çalımbay şu sözleri söyledi;

"Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Puan ya da puanlar almaya geldik. Maç öncesi ne konuştuysak aynı şekilde goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Beşiktaş'ı böyle boş bırakırsan, golü atarlar. Gollerde bayağı bir hata yaptık. Maçı kazanmak için her türlü riske girdik ama Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Kırılma anı bizde Pedro'nun bomboş kaleye golü atamamasıydı." (NTV SPOR)