Rıza Çalımbay: Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'a konuştu.
FUTBOL 02.10.2021 - 21:47 02.10.2021 - 21:50 Kartal Bakışı
Rıza Çalımbay şu sözleri söyledi;
"Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Puan ya da puanlar almaya geldik. Maç öncesi ne konuştuysak aynı şekilde goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Beşiktaş'ı böyle boş bırakırsan, golü atarlar. Gollerde bayağı bir hata yaptık. Maçı kazanmak için her türlü riske girdik ama Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Kırılma anı bizde Pedro'nun bomboş kaleye golü atamamasıydı." (NTV SPOR)
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